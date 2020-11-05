Культура

Псковскую графику Валентина Васильева экспонируют в Великом Новгороде

6 ноября в Новгородском государственном музее-заповеднике открыли для посетителей выставку работ известного псковского художника, основоположника региональной школы графики, организатора и первого директора Псковской детской художественной школы Валентина Васильева. Подготовлена экспозиция в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Валентин Васильев. Нижние решетки. Псков (1960—1970 годы). Из фондов Пушкинского заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, выставку назвали «Под твоим живым резцом снова зацветет красота мира». Это строка из письма, которое написал художнику в 1983 году поэт Михаил Дудин. В экспозицию включены 34 гравюры. Это виды Пскова, печорские Малы и Пушкиногорье: Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь, разливы Сороти.

Напомним, что работы Валентина Васильева в составе передвижных выставок Пушкинского заповедника часто становились визитной карточкой музея и русского советского искусства в целом. Только в последние несколько лет произведения мастера из собрания «Михайловского» не раз экспонировали в регионе — на разных площадках в областном центре, в Пушкинских Горах, в Бежаницах (2017 год), в Опочке и в Великих Луках (обе выставки в 2016-м), а также за пределами Псковской области, как в России, так и за рубежом: в Белоруссии, Испании, Дании. В нынешнем феврале, к 80-летию со дня рождения художника, большая и оригинальная по своей задумке выставка его работ была открыта в Научно-культурном центре «Михайловского» в посёлке Пушкинские Горы.

Планируется, что выставка графики Валентина Васильева в Великом Новгороде будет доступна для жителей и гостей до 9 декабря. А до конца года гравюры Валентина Васильева пушкиногорские музейщики планируют показать еще и в пушкинском музее в селе Берново - «у тверских Вульфов».