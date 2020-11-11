Культура

Михайловские Пушкинские чтения-2021 пройдут под знаком 800-летия Александра Невского

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» определились с темой Михайловских Пушкинских чтений в следующем, 2021 году, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Традиционная, приуроченная к очередной, в грядущем году уже 197-й годовщине приезда поэта в родовое имение, в так называемую северную ссылку, августовская конференция будет называться «Небом избранный певец». Это название - строка из стихотворения «Друзьям» («Нет, я не льстец…»), написанного в 1828 году и благосклонно одобренного, но запрещённого к печати Николаем I.

Кроме того, важной особенностью конференции-2021 станет и то обстоятельство, что она будет проходить под знаком 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. Этот момент отметила, выступая перед участниками конференции нынешнего года, заместитель директора по музейной, научной и экскурсионной работе Людмила Тихонова. Как известно, Пушкин не только был назван в честь этого полководца и святого, но и являлся его потомком в двадцать первом колене по линии матери. Кроме того, дружинником Невского был предок поэта, Гаврила Алексич, правнук Ратши — Пушкин упоминает об этом в известном стихотворении «Моя родословная».

Среди планов музея-заповедника на предстоящий август есть и организация круглого стола в рамках традиционных чтений, добавила Людмила Тихонова. За этим круглым столом, пояснила заместитель директора Пушкинского заповедника, хотелось бы обсудить проблемы небольших, но чрезвычайно интересных краеведческих и иных музеев в Псковской области: в Острове, Гдове, Порхове, Вечаше и так далее. Зачастую они незаслуженно недооценены туристами, и эту ситуацию очень хотелось бы переломить, подытожила Людмила Тихонова.