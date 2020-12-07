Культура

Вопрос капремонта Торошинского дома культуры находится на рассмотрении в Минкульте

Вопрос капитального ремонта Торошинского дома культуры (Псковский район) находится на рассмотрении в министерстве культуры России. Об этом сообщила председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева на первом заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она рассказала, что администрация Псковского района разработала проектно-сметную документацию, на капремонт необходимо 20,5 млн рублей. «Комитет проработал вопрос по привлечению средств из федерального бюджета, направили проект на нацпроект "Культура". На 2021 год объект не вошел в перечень капремонта, но отказ не получили. Вопрос находится на рассмотрении в министерстве культуры», - пояснила Жанна Малышева и выразила надежду, что в 2022-2023 году будет получено финансирование в рамках национального проекта.

Председатель областного Собрания Александр Котов напомнил Жанне Малышевой, что капремонт этого дома культуры планировался на 2021 год. «Надо набраться смелости и не давать пустых обещаний. Если источника финансирования нет, нужно говорить, что в 2021 году такие работы выполнены не будут», - сказал он.

«На 2021 год этого объекта нет в перечне, но Минкульт не отказал, как это понимать?» - поинтересовался вице-спикер регионального парламента Борис Полозов. Первый заместитель губернатор области Вера Емельянова ответила, что заявки на ремонт учреждений культуры в рамках нацпроекта носят конкурсный характер.

В ходе заседания согласительной комиссии Александр Котов предложил выделить из областного бюджета 3 млн рублей, чтобы начать работы в Торошинском доме культуры.

Также областному комитету по культуре и администрации района рекомендовали актуализировать проектно-сметную документацию на ремонт ДК.

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Отметим, что вопрос о капитальном ремонте Торошинского дома культуры уже рассматривался на заседании согласительной комиссии по проекту бюджета в прошлом году.