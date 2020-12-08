Культура

Глава Красногородского района попросила помощи в восстановлении ДК после урагана

Судьбу Ильинского и Покровского сельских Домов культуры в Красногородском районе обсудила согласительная комиссия по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на третьем заседании 10 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Покровском ДК необходимо капитально отремонтировать кровлю, а Ильинский ДК нуждается в полном капремонте. С просьбой о выделении финансирования на эти цели обратилась глава Красногородского района Валентина Понизовская.

Она рассказала, что уже готова проектно-сметная документация на Покровский ДК, который пострадал от урагана. «Экспертизу проведем с нами. По предварительным данным, потребуется 1 млн 100 тысяч рублей капитальный ремонт кровли», - отметила Валентина Понизовская.

«Мое предложение, в связи с прошедшим ураганом, выделить 1 млн 100 тысяч из резервного фонда», - сказал вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов.

«Сегодня нет (на эти цели - ред.) источников в областном бюджете», - указала заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова.

«Несчастный миллион сто...» - посетовал Анатолий Копосов. «Миллион сто - это тоже средства», - ответила Людмила Павлова. Вопрос о выделении средств пройдет необходимые согласования.

Говоря о капитальном ремонте Ильинского ДК, Валентина Понизовская сообщила, что муниципалитет не может выделить средства из-за ограниченного бюджета.

Председатель комитета по культуре Псковского области Жанна Малышева предложила разработать укрупненный проектно-сметный расчет, чтобы определить целесообразность капитального ремонта. «Мы не понимаем, сколько нужно денег. Нужно взвесить все за и против, понять, что сделать с имеющимся зданием», - сказала она.

Кроме того, Жанна Малышева сообщила, что в этом году для Красногородского района приобретут автоклуб стоимостью 4,7 млн рублей.