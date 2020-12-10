Культура

Сезон дуэлей открывают в «Михайловском»

«Интеллектуальную дуэль» предлагают устроить посетителям выставки «Дуэль как поединок чести» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, новое интерактивное занятие будет проходить прямо в выставочном зале и примет форму словесного поединка между двумя командами, в каждой из которых игроки сами выберут «дуэлянта» и «секунданта».

Для подготовки к такой «дуэли» ее участники смогут использовать как, собственно, материалы экспозиции, так и собственные знания. В первую голову, это — соответствующие теме фрагменты в произведениях Пушкина (в романах «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка», повести «Выстрел») по оригинальным книжным текстам и кинофильмам.

Владимир Сысков. Поединок. Иллюстрация к роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (1984). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Такие занятия в музее будут проводить до окончания работы выставки по предварительным заявкам. Стать участниками интеллектуальной игры могут как школьники 5—11 классов, так и туристы любого другого возраста в составе организованных, в том числе — смешанных или семейных групп.

Напомним, что новая выставка в музее-заповеднике рассказывает о последней дуэли Пушкина и, шире, о дуэли как поединке чести в XIX столетии.