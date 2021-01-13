Культура

В «Михайловском» объявили тему предстоящих чтений памяти Гейченко

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» объявили тему предстоящих Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко. Традиционно конференция приурочена ко дню рождения легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», и в этом году пройдет 13 и 14 февраля.



Фото из собрания Пушкинского заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в этом году чтения назвали строками из позднего, 1835 года стихотворения Пушкина «Вновь я посетил»: «…Здесь опять / Минувшее меня объемлет живо…». Проводить эту конференцию в «Михайловском» будут уже в 24-й раз и, как планируется, большая часть выступлений на ней будет посвящена истории заповедника — его опыту популяризации творчества Пушкина, сохранения уникального литературного ландшафта и сложившихся музейных традиций. Это тем более актуально еще и потому, что наступивший 2021 год ознаменован рядом круглых дат, первая из которых — 110-летие со дня открытия первого пушкинского музея в мемориальном пространстве в 1911 году. Кроме того, можно вспомнить и о том, что в 2021-м исполнится 105 лет со дня рождения друга «Михайловского» и соратника С.С. Гейченко, поэта М.А. Дудина, 115 лет со дня рождения Д.С. Лихачёва, немало сделавшего для Пушкинского Заповедника, проч., проч.

Историков, работников музеев и библиотек, литературо- и искусствоведов, филологов и культурологов, других специалистов также приглашают обсудить ряд «общих» вопросов, в том числе: роль личности в становлении музея; историю становления Пушкинского Заповедника и участие деятелей культуры и искусства в жизни музея в Пушкиногорье, равно и других музеев на территории России; процессы и особенности мемориализации памятников культурного наследия; судьбу отдельных музейных коллекций; особенности музейных и парковых экспозиций (в том числе — проблемы сохранения мемориальных ландшафтов), etc.

Более подробно о рабочих темах конференции и об условиях участия в ней в качестве докладчика, можно узнать на официальном сайте музея. В музее также отметили, что в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки чтения пройдут в онлайн-формате. В этом случае всем участникам, чьи заявки будут приняты, будет выслана программа и ссылка на трансляцию мероприятия.