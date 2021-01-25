Культура

Выставка-презентация «Книга 2020» открылась в Пскове

Традиционная выставка-презентация «Книга 2020» открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке 25 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки, на ней представлены лучшие издания, пополнившие фонды в 2020 году.

Так, в библиотеку поступила серия книг «75 лет Великой Победы». Среди них «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, произведения Андрея Сульдина «Битва за Москву» и «Сталинградская битва».

В 2020-м году вышел 6-й том книги «Солдаты Победы». В нем публикуются сведения о 1055 участниках Великой Отечественной войны, родившихся или проживавших в Дновском районе.

Псковский писатель Владимир Клевцов выпустил книгу «Небесная пехота», посвященную подвигу 6-ой роты. В издание вошла повесть о последнем бое псковских десантников и новые рассказы автора.

В 2020 году региональный центр по работе с редкими и ценными документами получил факсимильное издание, состоящее их двух книг, объединенных единым оформлением. Первая - «Лесоводственные устои», посвященная 300-летней истории лесного хозяйства России. Вторая книга - «Автобиографические заметки старого лесничего», она также вышла под эгидой Федерального агентства лесного хозяйства России и содержит воспоминания лесничего «Z» о своей работе начиная с 60-х годов XIX века.

Музейных сотрудников, реставраторов, коллекционеров и всех, кто серьезно занимается изучением культуры, заинтересуют научные труды современных исследователей и художественные альбомы по истории мирового и российского искусства. Часть экспозиции составляют практические пособия известных преподавателей по рисованию, техникам изображения и методикам обучения.

Книгами пополнилась и серия «Жизнь замечательных людей». Тем, кто интересуется жизнью Льва Толстого, могут понравиться книги Андрея Зорина «Жизнь Льва Толстого: опыт прочтения», Надежды Михновец «Три дочери Льва Толстого», Павла Басинского «Соня, уйди!».

Своего читателя найдут и литературоведческие издания писателя, филолога, публициста Захара Прилепина: «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» и «Есенин: Обещая встречу впереди».

Фонд Международного библиотечного центра пополнили пособия для самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе итальянского и английского.

«Среди новинок прошлого года, заслуживающих внимания, много книг по истории (в том числе мировые бестселлеры, лауреаты премий и иллюстрированные издания), науке, технике и сельскому хозяйству», - рассказали в библиотеке.

Выставка будет работать с 25 по 31 января. Любую книгу можно сразу взять на дом. Мероприятие проходит с соблюдением эпидемиологических норм и правил.