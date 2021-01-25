Культура

XVI Международный книжный форум «Русский Запад» состоится в Пскове в апреле

«С 14 по 17 апреля 2021 года в Пскове состоится знаковое культурное мероприятие, популярность которого давно вышла за пределы региона», - сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке.

XVI Международный книжный форум «Русский Запад» откроет свои двери для издателей, писателей, читателей и библиотечных специалистов.

В программе - традиционные презентации издательств и новых книг, Международная конференция «Культура приграничья», День детской книги, День православной книги, творческие встречи с писателями, поэтами, руководителями разных изданий и книгоиздателей с читателями и, конечно, книжная выставка-ярмарка.

В рамках «псковской страницы» пройдут презентации печатных и электронных изданий Псковской областной библиотеки, встречи с псковскими писателями, разговор о развитии регионального культурного туризма.

Организаторами XVI Международного книжного форума «Русский Запад» выступают Комитет по культуре Псковской области, Российская национальная библиотека, Псковская библиотечная ассоциация и ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».

Мероприятие пройдут с соблюдением актуальных эпидемиологических норм и правил.

Напомним, что «Русский Запад» проводится с 2003 года. За это время его участниками стали более 50 издательств из России, стран ближнего и дальнего зарубежья; проведено более 100 творческих мероприятий, мастер-классов, акций, круглых столов, конференций.

С подробной информацией о можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки.