Культура

В «Михайловском» объявили программу Дня памяти Пушкина

29 января по старому стилю умер Александр Пушкин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», памятная акция традиционно пройдет 10 февраля — в годовщину смерти поэта по новому стилю. В этот день в Святогорском монастыре у могилы Пушкина отслужат литию. Ее начнут с ударами колокола в 14.45.

«Именно в этот час сердце поэта замерло, и Жуковский остановил стрелки часов в петербургской квартире семьи Пушкиных», - напомнили в музее.

Копия посмертной маски Пушкина. Из фондов «Михайловского».

Также в этот день в 16.30 в музее запланировано открытие интерактивной выставки «В свете ж вот какое чудо…» к 190-летию создания «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». В экспозицию планируется включить графику и живопись, а также предметы крестьянского и дворянского быта пушкинского времени, редкие издания сказки-юбиляра, другие материалы из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Завершит день спектакль Андрея Свяцкого (Санкт-Петербург) «Пушкин. Роман с музой», подготовленный по воспоминаниям современников поэта, письмам и дневниковым записям Пушкина, его стихам, в том числе в их романсовом варианте (вокальные миниатюры М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Г. В. Свиридова и так далее). Помимо актера, он же певец, и аккомпаниатора (Александр Вулла) в спектакле «заняты» куклы - Пушкин, его Муза и его няня Арина Родионовна. Начало показа в 17.00.

Как уточнили в музее, вход на вернисаж и спектакль в Научно-культурном центре «Михайловского» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) свободный. Жителям и гостям Пушкинских Гор при этом напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать масочный режим и другие санитарно-эпидемиологические нормы, действующие в регионе.