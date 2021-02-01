Культура

Акция «Дарите книги с любовью – 2021» пройдет в Пскове

Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) присоединится к Пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, акцию в период с 8 по 14 февраля проведет Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки. Цель акции – сбор книг нуждающимся библиотекам для пополнения и обновления их фондов.

Псковская областная универсальная научная библиотека организуем на своей площадке сбор новых детских книг.

«Уважаемые жители Псковской области! Будем благодарны, если вы откликнитесь и подарите новые детские книги. Они пополнят фонды библиотек Псковской области. Дарите детям радость!», - отметили в библиотеке.

Добавим, что в 2020 году акция «Дарите книги с любовью» объединила 83 региона России.