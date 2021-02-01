Культура

Съемки драмы «Плакать нельзя!» стартовали в Псковской области

Съемки полнометражного художественного фильма, психологической драмы «Плакать нельзя!» стартовали в Псковской области. Об этом говорится в Instagram-аккаунте телеведущего, лауреата ТЭФИ-Kids Владимира Левченко.

Фото из Instagram Владимира Левченко

Сюжет фильма основан на реальных историях, связанных с конкретными человеческими судьбами. В фильме расскажут о судьбе русской женщины из Пскова, которая с ребенком эмигрировала в одну из скандинавских стран. По законам этой страны ребенок автоматически становится собственностью государства. В связи с этим героям придется столкнуться с различными проблемами ювенальной юстиции.

Фото из Instagram Владимира Левченко

Режиссер фильма – Наталья Назарова. В картине снимаются Светлана Чуйкина («Нина», «Бригада», «Балканский рубеж» и другие), Иван Янковский («Текст», «Огонь», «Союз спасения» и другие), Дирк Мартенс (Германия - российские киноленты «Матч», «Собибор» и другие), Катарина Шпиринг (Германия - «Вольная грамота», «Вечный отпуск» и другие) и ряд других российских и зарубежных актеров.

Киноленту создадут при поддержке Фонда кино России и администрации Псковской области. В широкий показ фильм выйдет в 2022 году.