Документальный фильм «Довмонт»: о жизни князя и создании монумента в Пскове

Онлайн-премьера документального фильма «Довмонт» (12+) доступна для просмотра. Фильм повествует о создании монумента князю, а также о ключевых событиях в жизни выдающегося правителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил режиссер Роман Рыжов.

Видео: Роман Рыжов

Документальный фильм рассказывает о создании монумента и о ключевых событиях жизни князя Довмонта (в крещении Тимофея) – мудрого политика, талантливого военачальника и духовного лидера XIII века, который сумел превратить Псков в оплот независимости в трудное для русских земель время.

Отдельное место в ленте заняло воссоздание истории и открытие первого в мире памятника князю Довмонту в Пскове.



«Первоначальная идея была - запечатлеть установку памятника Довмонту. В процессе общения со скульптором и писателем я решил снять документальный фильм», - рассказал Роман Рыжов.

Князь Довмонт правил Псковом во второй половине XIII века. Он известен как государственный деятель, полководец и духовный лидер, сумевший в условиях давления Ливонского ордена с Запада и угрозы ордынского владычества с Востока не только отстоять город, но и укрепить его независимость.

Картину трижды показывали на большом экране в библиотеке имени Ивана Василева. «Зрителям понравилось, после каждого сеанса проходило активное обсуждение», - поделился Роман Рыжов.

В фильме снимались скульптор памятника Андрей Мартьянов, архитектор Владимир Шуляковский, кандидат искусствоведческих наук Тамара Шулакова, писатель Тауфик Рахматуллин. Композитор - Истислав Исаев, работа со звуком, дизайн и анимация титров - Александр Ануфриев.