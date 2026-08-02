Любопытная самочка дубоноса стала героиней фотосессии в Тригорском

Любопытную самочку дубоноса удалось заснять в музее-усадьбе «Тригорское» сотруднику Государственного Пушкинского Заповедника Алексею Михайлову. Кадры, на которых запечатлена пичуга, удачливый фотоохотник опубликовал на своей странице в социальной сети.

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, музей-заповедник «Михайловское»

«Строго говоря, эта пёстрая птица — даже клюв у неё голубовато-серый! — не такая уж и редкость для наших широт, — пояснили в музее-заповеднике. — Но дело в том, что дубонос — существо скрытное, обычно держится в кронах деревьев, повыше и подальше от туристических троп. А эта барышня (самочек отличают более бледное оперение, но, главное, мелкий поперечный рисунок на голове и боках) оказалась настолько любознательной, что даже среди бела дня спустилась поближе к людям».

Дубонос — полезный обитатель немолодых усадебных садов и старинных парков. В «Михайловском» этим птицам особенно по нраву яблоневые сады; впрочем, с удовольствием они кормятся и ягодами черёмухи, рябины, бузины. Но главное — садовыми вредителями: гусеницами, майскими хрущами и другими насекомыми, — добавили в Пушкинском Заповеднике.

В «Михайловском» также напомнили, что музей-заповедник не случайно имеет статус не только историко-литературного, но и природно-ландшафтного: здешние флора и фауна чрезвычайно разнообразны. Так, только птиц на территории музея — как минимум 131 вид. Такие данные приводит в своей книге «Животный мир Пушкинского Заповедника» («Михайловская пушкиниана», вып. 55, Псков, 2012) псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов, ссылаясь на исследования, которые в период с 2007 по 2010 год проводили специалисты Псковского Государственного педагогического университета имени С.М. Кирова (сейчас — Псковский государственный университет). И не случайно музейщики «Михайловского» считают здешний растительный и животный мир одной из самых ценных заповедных «коллекций», хотя в фондовых документах его представители, конечно, не значатся. «Таких же птиц, такие же цветы и деревья видел здесь и Пушкин», — всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, сопровождая гостей на прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна.