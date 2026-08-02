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Более 15 фольклорных коллективов участвовали в фестивале к 104-летию Ольги Сергеевой в Усвятском округе

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Более 15 фольклорных коллективов объединили усилия для сохранения песенных традиций южной Псковщины на XXII областном фестивале «Знак русского», который организаторы посвятили 104-й годовщине со дня рождения Ольги Сергеевой и провели под девизом «Наши традиции – наши корни». Об этом сообщил глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Дмитрия Петрова в социальной сети «ВКонтакте»

Псковский областной центр народного творчества, региональное Министерство культуры и Администрация Усвятского муниципального округа организовали мероприятие в деревне Церковище. Участники начали день с акции «Вечная благодарность» и возложили цветы к памятнику певицы в поселке Усвяты. Затем гости и артисты прошли шествием «Живое наследие» от парка имени Ольги Сергеевой к Дому фольклора.

Глава округа Дмитрий Петров отметил: «Наши традиции формируют наши корни, поэтому мы ежегодно собираем хранителей народной культуры. Российская Федерация включила творчество Ольги Сергеевой в список нематериального культурного наследия, и мы обязаны передавать эти знания следующим поколениям».

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов и директор областного Центра народного творчества Наталья Белова поприветствовали артистов. Заслуженная артистка России Евгения Смольянинова, которая училась у Ольги Сергеевой, выступила на сцене и исполнила ключевые произведения. Организаторы также провели гала-концерт, где артисты спели песни из репертуара Ольги Сергеевой. Певица оставила после себя более 300 произведений.

 

Организаторы подготовили интерактивные площадки. Команды приготовили блюда по старинным рецептам в рамках конкурса «Складчина». Творческие делегации оформили тематические фотозоны на конкурсе «На Ольгином дворе» и воссоздали атмосферу русского быта. Заслуженный работник культуры России Вера Кагазежева провела мастер-класс по вокалу «Звук в традиционной культуре» и обучила участников особенностям народного пения.

Торжественное награждение и общий хоровод завершили фестиваль. «Фестиваль «Знак русского» не только сохраняет песенные традиции южной зоны Псковщины, но и формирует яркий духовно-культурный имидж нашего региона. Мы видим, как один общий хоровод объединил прошлое и настоящее русской песни», - подвел итог Дмитрий Петров.

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