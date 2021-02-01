Культура

О кадровых проблемах Пушкинского заповедника рассказал его директор

Государственному мемориальному музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское» для нормальной работы сегодня не хватает специалистов. Об этом директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

По его словам, на данный момент численность коллектива составляет 398 человек. Это представители самых разных профессий: музейщики, агрономы, техперсонал. «Чтобы музей, в составе которого шесть полноценных музеев, мог работать пропорционально своим задачам, численность людей просто для ухода за парками, дорогами, техническими сетями должна быть человек на 200 больше», - рассказал Георгий Василевич.

Он напомнил, что прежде количество сотрудников было таким, но уменьшилось из-за оптимизации. При этом заповедник осуществляет не только музейную работу: на балансе организации значится более 100 км сетей, 62 км дорог, около 100 км тропинок, 300 га мемориального парка, лес.

Проблемы возникают и в части обучения персонала. Так, согласно нормативным требованиям, охранники, работающие на музейных объектах, должны иметь полноценное юридическое образование. Музей оплачивает переобучение и курсы по повышению квалификации, которые преимущественно проходят в других городах.

Кадров не хватает и в связи с большим оттоком молодежи из Пушкинских Гор. «Поселок, где когда-то жило около 30 тысяч, сегодня съежившись до без малого 5 тысяч, переживает все мыслимые и немыслимые проблемы, - заметил Георгий Василевич. - Закрытие школ и ПТУ, отсутствие запроса на те или иные специальности создавало иллюзию, что мы можем съеживаться до бесконечности, а когда надо - расправим плечи. Но беда в том, что в 120 км от нас Псков, недалеко Великие Луки... Мы потеряли много молодых талантливых людей, которые успешно нашли себя в городской среде, но потеряны для Пушкинских Гор».

Вместе с тем, по словам Георгия Василевича, в заповеднике многое делается для комфортного труда сотрудников. В особенности это важно было в период противоборства коронавирусной инфекции. Были закуплены маски и все необходимое оборудование для дезинфекции и рециркуляции воздуха, что дало возможность работать «относительно спокойно».