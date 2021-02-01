Культура

Попыткой соединить коня и трепетную лань назвал Георгий Василевич объединение музеев в Пскове и Изборске

Директор Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировал новости о получении Псково-Изборским объединенным музеем статуса федеральной структуры.

Он подчеркнул, что, по счастью, Псково-Изборский музей всегда составлял конкуренцию Пушкинскому заповеднику - и по качественной коллекции, и по характеристикам места расположения. «К этому мы относимся с терпением, пониманием и радостью за коллег», - сообщил он.

Федеральный статус, по мнению Георгия Василевича, по ряду вопросов - это помощь реальная. «Сам статус, конечно, дает возможности иного финансирования, чем было прежде, - пояснил он. - Если говорить, о чем стоило бы грустить - о том, что мы вынуждены прибегать к такого рода решениям, и у нас нет возможности сохранить в идеальной работе областной музей как областную жемчужину - во всем мире практика иная».

Отвечая на вопрос о замеченных минусах работы псковского музея, Георгий Василевич заметил, что в таких категориях мыслить применительно к этому учреждению недопустимо. «Сложность в том, что объединение двух очень разных музеев - классического, каким является Псковский музей, и музея-заповедника, каким является Изборск, - это попытка соединить коня и трепетную лань. Слишком разные задачи и потребности у музеев. Я желаю коллегам удержать золотую середину. Будем надеяться, это удастся».