Культура

Псковская библиотека приглашает на выставку открыток «Именины сердца»

Вторая выставка из частной коллекции псковича Алексея Костюкова открылась в Псковской областной библиотеке (Псков, ул. Профсоюзная, 2). Она посвящена поздравительным открыткам ко дню рождения, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПОУНБ.

На выставке можно познакомиться с почтовыми карточками разных годов выпуска. Самая «старая», вышедшая тиражом 250 тысяч экземпляров в Таллине, датирована 1955-м годом.

Более поздние экспонаты родом из хрущевской оттепели и брежневского времени. Есть открытки эпохи сухого закона и ранней перестройки. «Изюминкой» выставки является уникальная, очень редкая в кругу коллекционеров серия «С днем рождения» Ирины Искринской. Она состоит из 12 открыток, изданных в 1968 году. На каждой из них штамп с названием месяца.

Авторы почтовых карточек, представленных на выставке - советские художники Владимир Комаров, Татьяна Гиршберг, Анатолий Антонченко, Владимир Зарубин, Лидия Манилова, Владимир Четвериков, Владимир Прытков и другие.

Заметим, часть открыток из коллекции Алексея Костюкова подписаны.

«Что изменилось за полвека? Да почти ничего. Так же, как и сейчас, люди желали друг другу здоровья. Это в первую очередь. На втором месте в поздравительном рейтинге категории более зыбкие - успех и везение. А дальше, что называется, «всем сестрам по серьгам»: детям - успехов в учебе, дамам - красоты и молодости, мужчинам - хорошего клева», - рассказали в библиотеке.

С экспозицией можно познакомиться до 20 февраля.