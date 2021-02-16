Культура

Псковский губернатор посетил первый показ фильма «Учености плоды»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках выезда в Пушкиногорский район посетил первый закрытый показ художественного фильма «Учености плоды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие состоялось в Научно-культурном центре Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В зрительном зале собрались официальные лица, сотрудники музея и члены съемочной группы.

С приветственным словом к собравшимся обратился режиссер, соавтор сценария, генпродюсер и исполнитель одной из главных ролей Игорь Угольников. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании картины, в первую очередь специалистов и руководство музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». «Благодарю за поддержку и Михаила Юрьевича Ведерникова. Я ему рассказывал идею задолго до начала ее реализации», - отметил Игорь Угольников и подчеркнул, что замысел создания картины появился еще в 2014 году, когда в Псковской области проходили съемки фильма «Батальон».

«Очень важно, что первый публичный показ фильма состоится именно здесь, в пушкинских местах, в музее, где проходили съемки. Мне важно получить одобрение, "сдать" фильм научным сотрудникам музея, свидетелям и очевидцам сложнейшего творческого процесса. Надеюсь, что это будет правильный старт будущему прокату фильма», - заметил Игорь Угольников и добавил, что буквально за час до первого показа киноленты к ней был снят эпилог, содержание которого держится в секрете. «Вы будете первыми зрителями. Я с удовольствием представляю вам этот фильм. Смотрим!» - подытожил Игорь Угольников.

Перед началом кинопоказа Михаил Ведерников вместе с руководителем музея-заповедника «Михайловское» Георгием Василевичем осмотрел экспозицию, посвященную сказкам А. С. Пушкина, которая была открыта ко Дню памяти поэта.

Напомним, кинопроект на территории региона получил поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Вопросы, связанные со съемкой художественного фильма «Учености плоды» на площадке Пушкиногорья, обсуждались на встречах главы региона с режиссером киноленты, а также с руководством киностудии «Ленфильм».

Кинокартина, снятая в жанре исторической драмы, повествует о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское. Съемки фильма проходили в 2019 году на территории Пушкинского заповедника. Главные роли в картине исполнили известные российские и немецкие актеры: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Микаэль Эпп и другие.