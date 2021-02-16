Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Культура 16.02.2021 10:000 Псковский губернатор посетил первый показ фильма «Учености плоды» 16.02.2021 10:000 Псковский губернатор посетил первый показ фильма «Учености плоды» 15.02.2021 17:431 Древний торговый инвентарь показали псковские археологи 15.02.2021 16:310 Музыкальную школу в Усвятах капитально отремонтируют до 15 июня 15.02.2021 13:350 Археологические шурфы у стен древней церкви в Пскове защитят за 100 тысяч рублей 15.02.2021 12:200 Пушкинский заповедник предложил музею «Ледокол "Красин"» обменяться выставками
 
 
 
Самое популярное 14.02.2021 17:500 Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей 13.02.2021 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 15.02.2021 11:3111 Владимир Ревазов возглавил «Псковпассажиравтотранс» 14.02.2021 15:263 В ДТП с участием патрульной автомашины ДПС в Пскове никто не пострадал 13.02.2021 23:356 Интерактив: На маршрутке из Питера с ветерком… в салоне при -20
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковский губернатор посетил первый показ фильма «Учености плоды»

16.02.2021 10:00|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках выезда в Пушкиногорский район посетил первый закрытый показ художественного фильма «Учености плоды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие состоялось в Научно-культурном центре Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В зрительном зале собрались официальные лица, сотрудники музея и члены съемочной группы.

С приветственным словом к собравшимся обратился режиссер, соавтор сценария, генпродюсер и исполнитель одной из главных ролей Игорь Угольников. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании картины, в первую очередь специалистов и руководство музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». «Благодарю за поддержку и Михаила Юрьевича Ведерникова. Я ему рассказывал идею задолго до начала ее реализации», - отметил Игорь Угольников и подчеркнул, что замысел создания картины появился еще в 2014 году, когда в Псковской области проходили съемки фильма «Батальон».

«Очень важно, что первый публичный показ фильма состоится именно здесь, в пушкинских местах, в музее, где проходили съемки. Мне важно получить одобрение, "сдать" фильм научным сотрудникам музея, свидетелям и очевидцам сложнейшего творческого процесса. Надеюсь, что это будет правильный старт будущему прокату фильма», - заметил Игорь Угольников и добавил, что буквально за час до первого показа киноленты к ней был снят эпилог, содержание которого держится в секрете. «Вы будете первыми зрителями. Я с удовольствием представляю вам этот фильм. Смотрим!» - подытожил Игорь Угольников.

Перед началом кинопоказа Михаил Ведерников вместе с руководителем музея-заповедника «Михайловское» Георгием Василевичем осмотрел экспозицию, посвященную сказкам А. С. Пушкина, которая была открыта ко Дню памяти поэта.

Напомним, кинопроект на территории региона получил поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Вопросы, связанные со съемкой художественного фильма «Учености плоды» на площадке Пушкиногорья, обсуждались на встречах главы региона с режиссером киноленты, а также с руководством киностудии «Ленфильм».

Кинокартина, снятая в жанре исторической драмы, повествует о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское. Съемки фильма проходили в 2019 году на территории Пушкинского заповедника. Главные роли в картине исполнили известные российские и немецкие актеры: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Микаэль Эпп и другие.

Теги: #пушкиногорский район #фильмы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Своевременно ли решение об увеличении часов работы общепита до полуночи?
В опросе приняло участие 43 человека
16.02.2021, 10:330 Александр Козловский о вызовах года, мощной «пятерке» и волонтерстве 16.02.2021, 10:280 Псковские таможенники нашли спрятанные в покрышку сигареты 16.02.2021, 10:230 Четыре человека пострадали в ДТП под Островом 16.02.2021, 10:230 Новый памятник появится в Усвятах
16.02.2021, 10:130 Спиртные напитки украл пскович из магазина на улице Труда 16.02.2021, 10:050 Фальшивые доллары обнаружили в финучреждении Великих Лук 16.02.2021, 10:000 Псковский губернатор посетил первый показ фильма «Учености плоды» 16.02.2021, 09:490 Теплосети реконструируют на улице Леона Поземского в Пскове
16.02.2021, 09:380 В Центробанке сообщили о серьезном вызове со стороны мошенников 16.02.2021, 09:170 Жилой дом сгорел в локнянской деревне Анциферово 16.02.2021, 09:150 Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд 16.02.2021, 09:080 Российские работодатели урезали компенсационные пакеты
16.02.2021, 09:000 Мужчина пострадал при пожаре в Опочке 16.02.2021, 08:590 Житель Бежаниц попался на мошенничестве с продажей фильтров для воды в Ленобласти 16.02.2021, 08:450 Назван самый читающий район Псковской области 16.02.2021, 08:370 Нинель Салагаева поздравила псковский завод «Титан-Полимер» с днем рождения
16.02.2021, 08:302 При правительстве Японии создадут отдел по одиночеству 16.02.2021, 08:210 Юных псковичей приглашают стать участниками математического квеста 16.02.2021, 08:127 В России предложили поднять цены на колбасу 16.02.2021, 08:000 В 2020 году женщин увольняли чаще, чем мужчин
16.02.2021, 07:560 Военнослужащие танковой армии вызволили из снежного плена десять автомобилей 16.02.2021, 07:490 Рецептурные препараты предложили распространять по почте 16.02.2021, 07:380 Анализ слюны помог найти зараженных коронавирусом студентов 16.02.2021, 07:270 40-летний мужчина пропал в Пскове
16.02.2021, 07:140 Скончался иконописец и насельник Мирожского монастыря Алипий (Оборотов) 16.02.2021, 07:000 Эксперт разделил людей на 16 типов по реакции на пандемию 15.02.2021, 23:000 В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 4,3 % 15.02.2021, 22:510 Легкоатлетические соревнования «Гдовская весна-2021» проведут в мае
15.02.2021, 22:438 Псковской журналистке Светлане Прокопьевой собрали полмиллиона рублей на выплату штрафа 15.02.2021, 22:3428 Володин: Хамское поведение Навального на суде должно заставить его сторонников задуматься 15.02.2021, 22:302 В Пскове полиция и Росгвардия почтили бессмертный подвиг воинов-интернационалистов 15.02.2021, 22:170 Около 10% читателей ПЛН пользуется услугой сезонного хранения резины
15.02.2021, 22:050 У руководителя великолукского филиала инфекционной больницы подтвержден COVID-19 15.02.2021, 21:473 Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Александра Пушкина 15.02.2021, 21:244 «Единая Россия» будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов 15.02.2021, 21:100 Заваривший дверь магазина пскович договорился с администрацией супермаркета о возмещении ущерба
15.02.2021, 20:594 Жириновский предложил поставить скульптуру Аленки рядом с памятником самому себе 15.02.2021, 20:387 Житель Стругокрасненского района отработает 200 часов за пойманную электроудочкой рыбу 15.02.2021, 20:270 По поручению губернатора крышу дома в Дедовичах капитально отремонтируют в 2021 году 15.02.2021, 20:101 До фонаря
15.02.2021, 20:060 Кудрин советует регионам при разработке стратегий развития шоковые сценарии 15.02.2021, 19:381 В Великих Луках прошел митинг, посвященный 32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана 15.02.2021, 19:197 Помощь волонтеров заслуживает большего внимания, чем протестные акции - Александр Козловский 15.02.2021, 19:113 Губернатор проинформировал Дмитрия Медведева о перспективах газификации Псковской области
15.02.2021, 18:540 В Новосокольниках организация рассчиталась с долгами после ареста более 30 автомобилей 15.02.2021, 18:380 Александр Козловский провел встречу с волонтерами-медиками 15.02.2021, 18:273 В бундестаге раскрыли детали охраны Навального в Германии 15.02.2021, 18:261 «Титан-Полимер» принимает поздравления в честь трехлетия с момента создания
15.02.2021, 18:221 Адвокатов из числа военных пенсионеров освободили от уплаты взносов в ПФР 15.02.2021, 18:130 Горводоканал локализует место утечки на улице Инженерной в Пскове 15.02.2021, 18:050 Псковских музыкантов приглашают в онлайн-проект «Студия МТС Live»  15.02.2021, 18:000 IT-куб планируется открыть в Печорах к 1 сентября
15.02.2021, 17:431 Древний торговый инвентарь показали псковские археологи 15.02.2021, 17:301 Суд рассмотрит уголовное дело по факту смертельного ДТП в Стругокрасненском районе 15.02.2021, 17:1310 Реплика Константина Калиниченко: Акцио, фонарики 15.02.2021, 17:030 Троих африканцев задержали на госгранице в Псковской области
15.02.2021, 16:494 Минстрой заявил о нехватке средств на модернизацию сетей ЖКХ 15.02.2021, 16:450 Общественный пресс-центр ПЛН: Кто воспитает псковских подростков? 15.02.2021, 16:420 ЛДПР внесла в областное Собрание проект постановления о поддержке индексации пенсий работающим псковичам 15.02.2021, 16:310 Музыкальную школу в Усвятах капитально отремонтируют до 15 июня
15.02.2021, 16:250 Большинство читателей ПЛН не поддерживают появление в школах советников по воспитанию 15.02.2021, 16:150 Александр Козловский не видит рисков в смене главы регионального исполкома «Единой России» 15.02.2021, 16:100 Метель ожидается в Псковской области 16 февраля 15.02.2021, 15:580 В России создадут перечень участников единой биометрической системы
15.02.2021, 15:532 В 28 домах на Завеличье отключат воду 15.02.2021, 15:370 Выставка памяти героев-десантников открылась в Пскове 15.02.2021, 15:250 В России предложили отменить наказание за массовое пребывание на улице 15.02.2021, 15:210 Лучших в спортивном ориентировании определили в Псковской области
15.02.2021, 15:055 Лавров назвал Евросоюз инициатором разрыва отношений с Россией 15.02.2021, 14:555 В Пскове дети подарили депутату Госдумы бумажный вертолет 15.02.2021, 14:310 Учитель из Пскова участвует в съемках фильма об известном педагоге Ушинском 15.02.2021, 14:241 Виталий Козырев рассказал о всероссийской программе реновации жилья с 2021 года
15.02.2021, 14:130 Шварценеггер признался, что ему не хватает тяжелоатлета Власова 15.02.2021, 13:592 Более 90 млн рублей направят на дорожную разметку в Псковской области 15.02.2021, 13:530 Банк «Открытие» аккредитовал на Северо-Западе около 300 объектов строительства 15.02.2021, 13:474 Память погибших в Афганистане участников боевых действий почтили псковичи
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.