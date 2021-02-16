Культура

Псковские школьники примут участие в онлайн-викторине «Не в силе Бог, а в правде»

Псковские старшеклассники, а также их сверстники из Вологды и Переславля-Залесского проверят свои знания об Александре Невском. 18 февраля они примут участие в тематической викторине, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

Команда юных читателей псковской библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева сегодня в 15.00 будет участвовать в межрегиональной онлайн-викторине «Не в силе Бог, а в правде». Ее организатором выступает Вологодская областная универсальная научная библиотека, а вопросы для нее совместно придумывали библиотекари Вологды, Пскова и Переславля-Залесского.

Мероприятие посвящено 800-летию со дня рождения великого русского князя Александра Невского. Как сообщают в библиотеке, такое виртуальное состязание для псковских читателей пройдет впервые.

Викторина будет состоять из трех туров. В каждом туре участникам предстоит ответить по 10 вопросов по темам: «Александр Невский: факты биографии», «Александр Невский: святой князь, полководец и дипломат» и «Память о святом князе Александре Невском в России».

Более подробную информацию о викторине можно получить на официальном сайте юношеского центра В. Ф. Тендрякова Вологодской областной универсальной научной библиотеки. Организаторы также сообщают, что на сайте можно будет следить за ходом соревнований.