Заседание клуба «Кольчуга», посвященное 23 февраля, состоится сегодня в Пскове

Сегодня, 19 февраля в 17.30, в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева состоится заседание Военно-исторического клуба «Кольчуга», посвященное Дню защитника Отечества.
В программе:
- «В боях рожденная: об обстоятельствах зарождения Красной Армии и установлением дня ее празднования»: выступление кандидата исторических наук, профессора кафедры отечественной истории Псковского государственного университета Анатолия Филимонова;
- «К 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Яна Людвиговича Райнберга (27 января 1901, Рига – 14 января 1944, д. Монаково, Новосокольнический р-н): страницы биографии»: сообщение члена ВИК «Кольчуга» Сергея Лукашенкина;
- «Есть такая профессия – Родину защищать!»: книжно-иллюстративная выставка.
Посетить мероприятие можно по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал; телефон 66-43-24.