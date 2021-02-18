Культура

Квиз «Красная рука» проведет областная библиотека

Центр социальной, деловой и правовой информации Псковской областной универсальной научной библиотеки 24 февраля в 15.00 проведет квиз «Красная рука» проведет. Он будет посвящен Международному дню защиты детей, вовлеченных в военные конфликты, или Дню Красной Руки, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке.

В рамках викторины участники познакомятся с основными датами становления Международного дня защиты детей-солдат, посмотрят на проблему вовлечения детей в военные конфликты через призму литературы, кино, изобразительного искусства и поп-культуры, а затем ответят на вопросы квиза.

Победитель интеллектуального состязания получит подарок от городской кофейни с литературным названием.

Игровая викторина будет организована на платформе приложения Quizizz. Участники смогут присоединиться к игре с помощью смартфонов и других цифровых устройств. Квиз пройдет в smart-зале Псковской областной библиотеки (г. Псков, ул. Профсоюзная, 1-й этаж). Количество оффлайн участников ограничено.

Для желающих принять участие в квизе в формате онлайн в комментариях к трансляции в профиле библиотеки в Инстаграм https://www.instagram.com/pskovlib/ будет опубликована ссылка на платформу проведения и код доступа.