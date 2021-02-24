Культура

Псковичи присоединятся к конференции об освоении Арктики

Трансляция ежегодной конференции «День Арктики в Президентской библиотеке» состоится 26 февраля в псковском региональном центре, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

В программе конференции запланировано пленарное заседание «Обзор арктических экспедиций в 2020 году» и цикл секционных заседаний, посвященных освоению Арктики. В рамках секции «Авиация в Арктике» состоится показ фильма «Арктика. На краю земли».

Мероприятие начнется в 10:00. Будет доступна онлайн-трансляция. Подробнее с программой конференции можно ознакомиться здесь.