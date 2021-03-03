Культура

«Месяц женской истории» стартовал в центральной библиотеке Пскова

«Месяц женской истории» стартовал в Центральной городской библиотеке Пскова (ул. Конная, 6). Марафон мероприятий открывает большая праздничная программа «Время женщин» к Международному женскому дню – 8 марта. В центре экспозиции одноименной тематической книжной выставки-литпарада - романы двух современных российских авторов - Елены Чижовой и Веры Нечаевой.

«Сегодня сложно представить литературу без женщин-писателей. Но в русской прозе вплоть до середины XX века женский голос был почти не слышен. Сегодня же «слабый» пол пишет невероятно сильные вещи. Авторы работают в разных жанрах, их книги издаются большими тиражами, а читатели с нетерпением ждут выхода новых творений», - рассказали Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

В экспозиции масштабной книжной выставки «Время женщин» - произведения более 70 современных женщин-писателей. Список авторов очень разнообразен и представлен самыми яркими именами современной отечественной женской прозы.

«Можно с уверенностью сказать, что выставка пользуется большой популярностью у наших читательниц. Да и представители «сильного» пола проявляют неподдельный интерес. Что, несомненно, радует. Экспозицию мы постоянно обновляем, так как книги охотно берут читать», - подчеркнули в городской библиотеке.

Любители научной и документальной литературы оценят литхронограф «Женщины в истории и культуре Псковского края». Это издания, посвященные выдающимся женщинам, чья жизнь неразрывно связана с псковской землей. Среди них: святая равноапостольная княгиня Ольга; первая в мире женщина - профессор математики Софья Ковалевская; воин, архитектор-реставратор, «подвижник земли Псковской» Елена Морозкина и другие известные имена.

В формате онлайн все желающие могут ответить на вопросы самого «женского» теста – квизбука «Женская Вселенная в жанре романа и не только». Какое на самом деле имя у главной героини повести Ивана Сергеевича Тургенева «Ася»? Кого из современных женщин-авторов называют настоящим преемником традиции классического русского романа XIX века? Как звали княжну, которую величают Ярославной в «Слове о полку Игореве»? Проверить свои знания классической и современной литературы можно в группе ВКонтакте «Время читать».