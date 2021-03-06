Культура

Парк «Россия – моя история» планируют открыть в Пскове до конца года

Исторический парк «Россия – моя история» планируют открыть в Пскове до конца года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью информационному агентству ТАСС.

«Конкурс разыгран, подрядчик определен. Будем стараться открыть его до конца года. Если коронавирус не внесет свои коррективы, постараемся сделать до конца года», - сказал глава региона.

«Средства предусмотрены – 500 млн рублей. 250 млн – это резервный фонд правительства РФ и 250 млн – это внебюджетные средства», - пояснил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что исторический парк появится в областном центре благодаря митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону. «Это исключительно его заслуга», - сказал он.

Михаил Ведерников напомнил, что такие исторические парки появляются в городах-миллионниках, и Псков станет первым городом с населением менее 1 млн человек, где появится парк «Россия – моя история».