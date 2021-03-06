Культура

Два уникальных для России документа хранятся в псковском архиве

Государство признало самыми важными в псковском архиве два уникальных документа. Они не имеют себе подобных по содержащейся в них информации и считаются невосполнимыми с точки зрения утраты, рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин сегодня, 10 марта.

Первый документ — это литературное произведение 13 века о монгольском нашествии «Слово о погибели Русской земли». Эту рукописную книгу безымянный автор переписал в 15 веке. Рукопись является старейшим документом, которые хранятся в учреждении. Второй уникальный документ — запись о рождении великого композитора Модеста Мусоргского.

«Ранее в его биографиях указывались разные даты. Более того, сам композитор в своей автобиографии указывал другую дату рождения. Но один историк из Великих Лук обнаружил внесенную священником в метрическую книгу запись о рождении Модеста Мусоргского. Там указаны и точное место, и точная дата рождения композитора», - отметил Валерий Кузьмин.

Директор учреждения также обратил внимание, что уникальные документы в архивах всех регионов страны хранятся обособленно, с соблюдением необходимого тепловлажностного режима.

«Хоть оригиналы документов и не участвуют в выставках, но любой желающий может получить доступ к уникальным документам страны на сайте Федерального архивного агентства, в реестре уникальных документов. Так, там можно увидеть копию манифеста об отречении Николая второго, Соборное уложение и другие знаковые для страны и для отдельных регионов документы», - продолжил Валерий Кузьмин.

По его словам, несмотря на то, что Николай второй отрекался от престола в Псковской области, оригинал этого документа хранится в столице.