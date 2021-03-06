Культура

Год науки в Пскове открыли флешмобом «Робот – друг человека»

Год науки и технологий стартовал в библиотеках Пскова. Библиотекари предлагают горожанам подружиться с роботами, разгадать формулу гения, создать произведения искусства из конструктора LEGO и вспомнить, какими изобретениями прославились псковские ученые. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева уже подвел итоги первой, посвященной Году науки акции, которая называлась «Робот – друг человека».

За время проведения этой акции в феврале 38 ее участников «запостили» в социальных сетях рассказы о 42 книгах про роботов. Кроме псковичей в акции «Робот - друг человека» поучаствовали жители Белгородской, Воронежской, Костромской, Курганской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской , Самарской, Саратовской и Челябинской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Чувашии и Крыма, а также Донецкой Народной Республики.

Одновременно в читальном зале библиотеки проходила книжно-иллюстративная выставка «Нет преград человеческой мысли», посвященная Дню российской науки. К этому же дню библиотека «Диалог» подготовила книжную выставку «Наука 0+» для самых маленьких читателей.

Центральная городская библиотека (библиотека на Конной) открыла Год науки большой выставкой научно-популярной книжной серии «История/География/Этнография» и выставкой изданий «Всколыхнувший мир», посвященной Международному дню Дарвина.

В марте на младшем абонементе библиотеки - Центра общения и информации имени И. Н. Григорьева началась новая познавательная акция «Формула гения», посвященная 142-й годовщине со дня рождения Альберта Эйнштейна. Ее участники в игровой форме узнают, какие открытия он совершил и что именно изобрел, а также знакомятся с фактами из жизни великого ученого. За правильные ответы юные читатели получают фрагменты формулы, которую им необходимо составить к концу каждой игры, чтобы узнать секрет гения.

Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева также подготовил виртуальную выставку «Историк Василий Осипович Ключевский. Размышления после юбилея».

Центральная городская библиотека Пскова сняла для своих читателей цикл научно-популярных видеороликов о книгах из серии «История/География/Этнография». В первом опубликованном на сайте ЦБС выпуске рассказывается про исследование Георгия Вернадского о Древней Руси, про очерки Константина Иванова об устройстве средневековых замков и про «Истории простых вещей» Фаины Османовой и Дмитрия Стахова.

Детская библиотека «ЛиК» создала виртуальную выставку «От мечты к открытиям. Ученым Псковского края посвящается», а также подготовила интерактивные выставки «История великих изобретений» и «О сколько нам открытий чудных...».

Читатели библиотеки «ЛиК» также могут принять участие в эрудит-викторине, если они желают продемонстрировать свои знания о современных технологиях, а также сделать новые открытия о событиях в мире науки.

Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева подготовила к Году науки видеопрезентацию книги «И. К. Кикоин – физика и судьба», а также виртуальную выставку книг из серии «Parvus libellus», которые выпускает издательство «Евразия», специализирующееся на научно-популярных изданиях в области гуманитарных наук.

Библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева опубликовала на библиотечном сайте первый выпуск пресс-круиза «По страницам журналов», посвященный научно-популярной периодике.

Детская экологическая библиотека «Радуга» предлагает своим читателям виртуальную выставку книг из серии «Почему» - «Я умный почемучка».

Все эти виртуальные образовательные ресурсы опубликованы на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова. Там же к Году науки выложен рекомендательный список книг для детей 7-14 лет «Роботы и нанотехнологии».

Кроме того, на этой страничке сайта можно ознакомиться с видеоэкспериментом по книге М. Яковлевой «Веселые научные опыты для детей и взрослых», который сняли сотрудники детской экологической библиотеки «Радуга», с видеоуроками «От догадки до науки» от Центра детского чтения, с обучающими видеоматериалами по созданию произведений искусства из конструктора LEGO, а также послушать «Научные сказки» в исполнении виртуального помощника библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» Марфы Библиолюбовой, поиграть в виртуальные игры и поразгадывать кроссворд «Такие разные науки».