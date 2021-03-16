Ирина Голубева показала, как будет выглядеть Анастасиевская часовня после переноса

Заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК, искусствовед Ирина Голубева в группе «Защитим исторический Псков» в Facebook продемонстрировала, как будет выглядеть Анастасиевская часовня после ее переноса на территорию ПсковГУ.
Ирина Голубева, Facebook
«Перенос часовни - непривычная и экстренная мера по ее дальнейшему сохранению, - отметила она. - Примерная картинка после переноса. Все еще в работе и проблем много».
Отметим, что вход в часовню в этом случае будет с другой стороны - с севера, а не с запада. Именно с северной стороны был вход изначально, когда часовня находилась на уровне моста.