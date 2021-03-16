Культура

В Псков на неделю детской книги приедет автор «интервью с монстром»

На Неделе детской и юношеской книги, которая пройдет в Пскове с 22 по 31 марта, с юными псковичами встретится известная детская писательница Екатерина Тимашпольская, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке.

Екатерина - лауреат конкурса «Книга года. Выбирают дети», она работает учителем начальных классов в Москве, и ее книги посвящены школьной жизни: «Митя Тимкин, второклассник», «Митя Тимкин. Приключения продолжаются», «Митя Тимкин. Прощай, началка!», «Школа Кати Ершовой. Дикари и принцессы», «Школа Кати Ершовой. Мозг диплодока и интервью с монстром».

Специально к Неделе детской и юношеской книги Псковская детская библиотека «ЛиК» подготовила видеопрезентацию, которая позволяет читателям познакомиться с книгой Екатерины Тимашпольской «Митя Тимкин, второклассник»: https://bibliopskov.ru/timashpolskaya.html

Екатерина Тимашпольская будет гостить в Пскове 28 и 29 марта.

28 марта в 12.00 она встретится с читателями Детской библиотеки «ЛиК» на Октябрьском проспекте, а в 14.00 проведет встречу-викторину «Учиться в школе весело» с читателями Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб».

29 марта в 11.00 Екатерина Тимашпольская проведет встречу-викторину с читателями Библиотеки – Центра детского чтения на улице Розы Люксембург, а в 13.20 – игровую программу «Как рождается книга» с читателями Библиотеки микрорайона Овсище.

На этих встречах можно будет взять у писательницы автограф и сфотографироваться с ней на память.