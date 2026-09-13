V Военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

V Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» прошел в на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 12 сентября.

На фестивале выступило более 300 военных артистов. На одной сцене объединились коллективы со всей страны: от Центрального военного оркестра МО РФ до гостей из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Каменки. Псковскую область представили сводный оркестр 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского десантно-штурмовой дивизии и военный оркестр 2 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения. За пять лет своего существования «Михайловский бастион» стал ежегодным событием, собирающим более тысячи зрителей.

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Как прошел фестиваль — смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.