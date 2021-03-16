Культура

Книжным сокровищам посвятят библиотечные чтения в «Михайловском»

В Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» поступили первые заявки от желающих принять участие в традиционных апрельских научно-практических чтениях «Библиотека в усадьбе», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Энгель Насибулин. «А.С. Пушкин. В книгу с головой» (2004) Из фондов «Михайловского».

Тему конференции нынешнего года в музее обозначили цитатой из «Скупого рыцаря» Пушкина: «...Понемногу / Сокровища растут». По мнению организаторов чтений такая формулировка предполагает профессиональный разговор о редких книжных изданиях, хранящихся в фондах библиотек и музеев, в образовательных учреждениях и частных собраниях. «Уникальные издания, — отмечает куратор мероприятия, руководитель научной библиотеки Пушкинского Заповедника Людмила Беляева, — представляют интерес не только как источник сведений по тому или иному вопросу на определенный исторический период, но и как образец полиграфической продукции своего времени, как свидетель жизни конкретной семьи или отдельной личности. Книжные памятники изучаются специалистами, обращают на себя особое внимание требовательного читателя, составляют основу музейных коллекций».

В соответствии с планом музейной работы чтения пройдут 15 и 16 апреля в очно-заочном режиме, то есть часть докладов или сообщений прозвучит «вживую», другие будут представлены в видеоформате. По информации на сегодняшний день предполагается, что участниками конференции станут исследователи и практики культуры из «Архангельского» (Московская область), Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), из Петергофа и Смоленска, а также специалисты из ближнего зарубежья — из Нарвы (Эстонская Республика) и Гомеля (Республика Беларусь). Принимать заявки в «Михайловском» будут до конца марта. Подробнее узнать об условиях работы конференции и требованиях к выступающим можно на официальном сайте музея