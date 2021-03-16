Культура

Библиотеки Пскова получат доступ к электронным архивам «Классного журнала»

Руководитель детских изданий «Классный журнал» и «ПониМашка», а также детской анимационной студии «ПониМатика», писатель и журналист Алексей Ходорыч встретился с юными псковскими читателями и подарил библиотекарям несколько коробок со своей полиграфической продукцией, а также электронные архивы своих детских СМИ. Встреча состоялась в рамках Недели детской и юношеской книги, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

Алексей Ходорыч рассказал, что «Классный журнал» отличается, например, от «Мурзилки» тем, что в каждом его выпуске «хорошо, если есть один рассказ», а большую часть издания занимают комиксы, кроссворды, шарады, игры, вовлекающие детей в чтение. По его словам, это делается для того, чтобы «Классный журнал» стал порталом, который вводит детей в информационный мир, потому что, по мнению современных издателей периодики, таково предназначение иллюстрированных детских журналов в меняющемся мире.

Соответственно, еще больше интересных материалов опубликовано на сайте «Классного журнала». Алексей Ходорыч считает, что детям и, особенно, библиотекарям, которые еще с этим сайтом не знакомы, особенно понравится раздел «Литературная одиссея», в котором выдуманные герои Митя и Катя с помощью волшебных слов перемещаются во времени и пространстве, чтобы лично пообщаться с величайшими русскими писателями прошлого и узнать, как они проводили время и где черпали вдохновение.

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Алексей Ходорыч уверен, что через подобные игры маленькие любители мультфильмов и комиксов постепенно поймут, что книжки - это еще один способ создавать у себя в голове интересные образы, и начнут читать. А чтение, в свою очередь, научит их концентрироваться, а не только блуждать по социальным сетям, которые писатель называет «сквозняком в голове», ведь книга, убежден он, была и остается лучшим тренингом для мозга.

На вопрос, как он сам стал писателем, Алексей Ходорыч ответил, что с раннего детства выписывал и читал очень много журналов от «Мурзилки» до «Вестника противовоздушной обороны» и часто писал «письма в газету», которые нередко публиковали.

Алексей Ходорыч призвал псковских читателей тоже писать письма в «Классный журнал» и задавать побольше вопросов про жизнь и отношения с окружающими. Ведь на эти вопросы там отвечает профессиональный психолог, и однажды они даже были использованы в конкурсе «Учитель будущего», участникам которого тоже пришлось на них отвечать, а потом их ответы сравнивали с «эталонными» - из «Классного журнала».

Издатель спросил, кто из собравшихся юных читателей пробовал не только читать, но и писать, например, стихи. И похвалил их за то, что они пытаются создавать тексты, в которых форма управляет содержанием, потому что «если вы решили, например, сочинить стихотворение о том, как вы пошли в библиотеку, то можете заодно нечаянно оказаться в космосе - и все из-за рифмы». Алексей Ходорыч также посоветовал детям вести дневник и пожалел, что в их возрасте сам этого не делал, потому что «все успешные люди ведут дневник». В дневник, заметил он, можно, например, записать: «Хорошо бы мне начать писать стихи», - потому что это работает.

Читатели «Классного журнала» спросили Алексея Ходорыча, кто придумывает игры для этого издания и кто сочиняет для него рассказы. Оказалось, что это делают сами члены редакции, потому что им трудно убедить известных писателей писать на заданную тему совсем короткие рассказики (всего один в номер), а журналисты, заметил Алексей Ходорыч, справляются с этой задачей еще хуже, потому что чаще всего не умеют написать хорошее начало, а «если ребенка не заинтересовало начало - он дальше ни за что не станет читать».

Алексей Ходорыч рассказал, что скоро на сайте «Классного журнала» будет объявлен конкурс «Классный папа» («потому что о том, что мамы классные, все и так знают», а теперь журнал решил прославить классных пап). На этот конкурс, уточнил он, можно присылать видео, фото и тексты и выиграть призы.

В подарок библиотекам Пскова Алексей Ходорыч привез несколько коробок с разными выпусками «Классного журнала». В ответ библиотекари пожаловались ему, что им на это выделяют слишком мало денег. Алексей Ходорыч сказал, что прекрасно осведомлен об этой проблеме и сейчас вместе с коллегами прорабатывает вопрос о создания под эгидой российского детского омбудсмена государственно-частного фонда, в который любая библиотека могла бы обратиться за материальной поддержкой при условии, что ее заявка будет обоснованной.

Кроме того, он пообещал всем без исключения псковским библиотекарям открыть доступ к pdf-архивам «Классного журнала», чтобы они могли пользоваться этими материалами без ограничения.