Культура

Псковская библиотека приглашает на Неделю детской книги

В дни весенних каникул Псковская областная библиотека имени В.А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) приглашает на Неделю детской книги. Это ежегодное мероприятие приходит в России с 1943 года и объединяет всех, кто любит читать - детей и взрослых: библиотекарей, издателей, писателей, рассказали Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

В этом году с 21 по 31 марта в Каверинской библиотеке проведут интерактивные беседы и игры, посвященные Году науки и технологий, мастер-классы, виртуальные путешествия, книжные выставки, награждение победителей областного конкурса иллюстраций «Волшебная страна Александра Волкова» к 130- летию со дня рождения писателя.

28 марта библиотекари приглашают на квест «Остров книжных сокровищ». Тема игры «Приключенческая литература».

Мероприятия состоятся в форматах офлайн и онлайн на официальной странице библиотеки ВКонтакте.