Культура

В красногородских библиотеках планируют развить современные формы обслуживания читателей

О вопросах комплектования книжного фонда, цифровизации, библиотечной кооперации в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» и национального проекта «Культура» шла речь на встрече регионального координатора партийного проекта, заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко с заведующими сельских библиотек Красногородского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Один из вопросов, который хотелось бы обсудить – это получение субсидий на модернизацию модельных библиотек. Есть объективные ограничения для участия в конкурсе, но мне хотелось услышать ваше профессиональное мнение о сложившейся в районе ситуации и определиться, как мы можем вам помочь», - обратился Виктор Остренко к участникам встречи.

Глава района Валентина Понизовская рассказала, что нормативы финансирования сферы культуры уже необходимо пересмотреть, от этого зависит целый комплекс вопросов – от пожарной безопасности до расходов на содержание учреждений.

«Что касается районной библиотеки и трех наших филиалов, самая актуальная тема – отсутствие возможности участвовать в федеральном конкурсе на получение гранта для создания модельной библиотеки. Несколько лет назад мы вошли в состав культурно-досугового учреждения, и тем самым лишились права претендовать на субсидию», - в продолжении темы встречи, рассказала главный библиотекарь Валентина Иванова.

«Такая проблема коснулась не только нашего района, ведь когда-то было даже модно создавать объединенные учреждения. Мы уже и привыкли так работать, меньше стало административных издержек», - пояснила директор РДО Марина Егорова.

Участники встречи обсудили вопрос модернизации библиотек и внесли предложения для создания лучших условий для обслуживания читателей.