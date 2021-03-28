Готовится проект реставрации древнейшего собора Псково-Печерского монастыря

Готовится проект приспособления и реставрации собора Успения Богородицы Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в группе АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Также в группе сообщается о предполагаемом объеме реставрационных работ в Варваринской церкви, которая входит в десятку старейших сохранившихся в Псковской области деревянных храмов. Здесь требуется провести обследование фундамента в связи с его оседанием в юго-западной части, очистить цоколь и стены, отреставрировать обшивку фасада широкой доской, кровельное покрытие, главы над храмом и ажурные кованые кресты, барабаны, оконные и дверные проемы, исторический иконостас. Кроме того, необходимо выполнить реконструкцию электрической сети в соответствии с текущими нормами и правилами и другие работы.