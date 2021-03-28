Культура

Готовится проект реставрации древнейшего собора Псково-Печерского монастыря

Готовится проект приспособления и реставрации собора Успения Богородицы Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в группе АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Проект приспособления будет включать в себя приспособление храма под современные нужды. Рассматриваем возможность подведения сюда коммуникаций. Таких как вода, тепло, устройство вентиляции. Вентиляция - основная проблема в этом храме. Она есть, но не работает. Стены во время богослужений, когда собирается в храме более 50 человек, покрываются испариной, становится трудно дышать. Общий комплекс реставрационных работ будет обозначен по результатам исследований фундаментов, стен и конструкций, если проблемы будут выявлены, будут разрабатываться мероприятия по их устранению», - рассказал Алексей Гамзин, главный инженер проектов АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».

Также в группе сообщается о предполагаемом объеме реставрационных работ в Варваринской церкви, которая входит в десятку старейших сохранившихся в Псковской области деревянных храмов. Здесь требуется провести обследование фундамента в связи с его оседанием в юго-западной части, очистить цоколь и стены, отреставрировать обшивку фасада широкой доской, кровельное покрытие, главы над храмом и ажурные кованые кресты, барабаны, оконные и дверные проемы, исторический иконостас. Кроме того, необходимо выполнить реконструкцию электрической сети в соответствии с текущими нормами и правилами и другие работы.