Культура

В области пройдет фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины»

Псковичей приглашают на областной фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины», который пройдет в период с 30 марта по 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Доме детства и юношества «Радуга».

В этом году фестиваль пройдет в формате видеовыступлений на сайте и социальных сетях Дома детства и юношества «Радуга».

Для участия в фестивале подали заявки 12 детских фольклорных коллективов, а также индивидуальные исполнители из Красногородского, Невельского, Печорского, Пыталовского, Опочецкого, Усвятского районов и города Пскова, всего более 170 школьников и их педагогов.

Ансамбли подготовили записи конкурсных программ на основе псковских традиций, используя местный этнографический материал.

Индивидуальные участники продемонстрируют свое творчество в номинациях «Лучший вокалист», «Лучший сказитель», «Лучший исследователь», «Лучший танцор», «Лучший исполнитель на народных инструментах». Самыми многочисленными стали номинации «Лучший солист-вокалист» и «Лучший сказитель».

Жюри фестиваля возглавляет Екатерина Редькова, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

В программу также включены просмотры тематических фильмов, записи концертных выступлений фольклорных ансамблей города Санкт-Петербурга (на основе экспедиционных материалов, записанных в разное время в Псковской области), а также лекции известных специалистов в области традиционной народной культуры.