Культура

9 мая и в День города в Пскове прогремят фейерверки

Более 1 млн рублей планируется направить на праздничные фейерверки в Пскове на День Победы и День города (9 мая и 24 июля). Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Длительность каждого фейерверка - 10 минут. Высота разрыва шаров составит 85, 105, 125 и 155 метров. Среди заявленных пиротехнических эффектов: выдувание серпантина и конфетти с подсветкой, применение криофонтанов и эффект огня из жидкостных горелок с управлением по радиоканалу.

Финансовое обеспечение закупки составляет 1 236 066 рублей 67 копеек (средняя стоимость салюта на День Победы - 623 833 рубля 34 копейки, на День города - 612 233 рубля 33 копейки).

Заказчиком выступает управление культуры администрации города Пскова. Источник финансирования - городской бюджет. Аукцион по определению поставщика состоится в электронной форме 8 апреля.