Культура

Усадьбу Батова в Пскове планируют сдавать в аренду

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры собирается оценить рыночную стоимость права пользования и владения на условиях договора аренды объектом культурного наследия - усадьбой Батова в Пскове (Рижский проспект, 2). Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

При определении величины рыночной арендной платы расчет будет необходимо провести исходя из условий предоставления в аренду объекта на срок 49 лет, с правом арендодателя на ежегодное изменение (индексацию) арендной платы. Одно из условий - арендная плата не включает в себя расходы на эксплуатацию, коммунальные услуги, а также плату за пользование земельным участком и страховые платежи.

В комплекс усадьбы входит Дом Батова (площадью 1595,3 квадратных метра), два сарая, здание мастерских (площадью 27,8 квадратных метра), здание аудитории (площадью 28,6 квадратных метра), здание лыжной базы (площадью 49,9 квадратных метра).

Начальная (максимальная) цена договора составляет 105 тысяч рублей. Аукцион состоится в электронной форме 21 апреля. Отмечается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Срок проведения оценки - в течение 25 рабочих дней с даты подписания договора.

Представитель заказчика в регионе - филиал федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по Северо-Западному федеральному округу.