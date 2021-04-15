Культура

Отреставрированную к 800-летию Невского икону передали в музейный комплекс «‎Двор Постникова»

Отреставрированную к 800-летию Александра Невского икону «‎Святая Троица с избранными святыми»‎ и житие благоверного князя передали сегодня, 15 апреля, в музейный комплекс «‎Двор Постникова»‎. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в презентации иконы принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области, директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев рассказал губернатору, что два главных мероприятия Псковской области, включенных в федеральный план, выполнены в срок: отреставрированы икона «‎Святая Троица с избранными святыми»‎ и житие благоверного князя.

Как рассказала старший научный сотрудник художественного отдела Мария Дубровская, икона находилась на реконструкции около 11 лет: в 2009 году ее увезли на реставрацию в Академию художеств Санкт-Петербург, а в 2020 году работы завершили.

Икону «‎Святая Троица с избранными святыми»‎ написал в 1691 году иконописец Оружейной палаты Федот Матвеев. Судя по всему, ее изготовили по заказу Троицкого собора после очередной реконструкции. Примечательно, что благоверный князь Александр Невский изображен на иконе в монашеской одежде. «Ощущая приближение смерти, он принял монашеский постриг», - отметила Мария Дубровская.

Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников музея за проделанную работу, а те, в свою очередь, пригласили его на выставку «Лики прошлого», которая запланирована на 28 апреля.