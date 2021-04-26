Культура

Юлия Пересильд может полететь в космос для съемок фильма

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд подтвердила в своем Instagram-аккаунте, что стала претенденткой на роль в художественном фильме «Вызов», съемки которого пройдут на Международной космической станции.

Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

«Юлия, это правда, что вы одна из претенденток на роль в фильме "Вызов" и полет на МКС?» - поинтересовался подписчик. «Да», - ответила актриса.

Ранее СМИ писали о том, что для роли выбрали четырех женщин в возрасте от 27 до 36 лет: актрис Юлию Пересильд, Софью Аржаковскую и Алену Мордовину, а также пилота Галину Каирову. Планируется, что актрису и ее дублера утвердят 13 мая.

Космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета - актриса и режиссер - отправятся для съемок указанного фильма на корабле «Союзе МС-19» на МКС 5 октября. Актриса и режиссер проведут на космической станции 12 дней.