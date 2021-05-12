Культура

Выставку о двух гениях открыл в Полоцке музей-заповедник «Михайловское»

Вчера, 15 мая, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» открыл фондовую выставку «Пушкин. Гоголь. Графика Ю.К. Люкшина» в художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника (Витебская область Республики Беларусь).

Юрий Люкшин. Пушкин беседует с игуменом Ионой — настоятелем Святогорского монастыря (2005). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в экспозицию вошло 49 листов оригинальной (акварель, тушь, перо, гуашь, темпера, проч.) и печатной (акватинта) графики. «Несколько серий, созданных «в разны годы», составили единое повествование о жизни и судьбах двух гениев, о человеческих радостях и печалях, о природе творчества, о путях русской, и шире — мировой литературы, о поисках смысла существования человека, поиске истины, о стремлении к познанию Бога», — комментирует выставку главный хранитель музейных предметов Пушкинского заповедника Дарья Плотникова.

Юрий Люкшин. У зеркала (1999). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Напомним, что Пушкинский заповедник не впервые знакомит любителей изобразительного искусства с творчеством Юрия Люкшина — художника с мировым именем, обладателя премий биеннале, салонов и выставок в Москве, Фрехене (Германия), Париже, Брно, Лейпциге, Пекине. Так, например, в экспозиционных пространствах «Михайловского» можно было увидеть его «графические размышления» над пушкинскими «Пиковой дамой» и «Борисом Годуновым», над прозой Гоголя и произведениями древнерусской литературы, а также выставки «В сиянии Фаворского света» (образ святого преподобного Сергия Радонежского), «Подвижники Псковской земли. ХХ век» и даже «Коты для умноженья доброты». Работы Юрия Люкшина представлены в самых значительных отечественных и зарубежных коллекциях изобразительного искусства, в том числе в Эрмитаже, Русском музее, Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Метрополитен-музее (Нью-Йорк), Музее Людвига (Кёльн). В собрании «Михайловского» сегодня хранится более 60 работ Юрия Люкшина, среди которых — «псковские» листы: изображения патриарха Тихона (Беллавина), старца Николая (Гурьянова), старца Иоанна Крестьянкина.

Добавим также, что экспозиция из «Михайловского» развёрнута в Полоцке накануне международной акции «Ночь музеев», которая в стране-соседке пройдёт несколько позднее, чем в России, а именно 22 мая. Таким образом, пушкиногорский показ включён в программу этого широкомасштабного события.

В Святогорье в свою очередь готовятся представить жителям и гостям нашего региона «ответную» выставку из Беларуси — офорты Георгия Поплавского из фондов Полоцкого художественного музея.