Культура

Псковичка победила в конкурсе поэтической декламации «История России в стихах»

Школьница из Пскова победила в конкурсе поэтической декламации «История России в стихах», который традиционно проводит Российское историческое общество. Об этом сообщает Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях.

Участвовать в конкурсе могли дети дошкольного и школьного возраста от 4 до 18 лет включительно.

Всего поступили 2 948 заявок из 79 регионов России, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик, Таджикистана, Турции и Франции.

Конкурсантам следовало загрузить на YouTube видеоролик, в котором они читают стихи. К рассмотрению принимались тексты (или их фрагменты) об истории России на русском языке.

Среди учащихся 9-11 классов первое место заняла школьница из Пскова - Ксения Лупакова.

«Данный конкурс Российское историческое общество проводит уже в третий раз. Количество участников говорит само за себя — молодежь интересуется историей, ей не чужда литература. Но главное - это то, как преподносят конкурсанты отобранные произведения. Они не просто читают их, они мыслят, и делятся своими переживаниями со зрителями», - отметил руководитель отделения Российского исторического общества в Пскове, директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.