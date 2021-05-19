Культура

Итоги работы выездной школы реставрации подвели в Печорах

В Печорах проходит пресс-конференция, в рамках которой обсуждаются итоги работы выездной школы реставрации, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псковская земля имеет грамотное руководство. Мы поработали в комфортных условиях пять дней и обещаем продолжить наше сотрудничество не в рамках школы, а в деле возрождения культурного наследия Псковской области», - обратился к участникам проекта ответственный секретарь, руководитель пресс-службы Союза реставраторов России, автор и организатор проекта выездных школ реставрации по регионам России Мария Портнова.

Она отметила, что печорская архитектура объединила вокруг себя студентов-архитекторов и реставраторов из Астрахани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Вологды, Минска, Москвы. «Главный смысл проекта - не столько в выработке прикладных навыков, сколько в воспитании чувства любви к своей Родине, чувства патриотизма», - подчеркнула автор и организатор проекта выездных школ реставрации по регионам.

Приветствуя участников итоговой встречи, первый заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий отметил, что проект выездной школы стал новым и интересным для региона, и поблагодарил организаторов, наставников и студентов. Также Антон Заруцкий выразил благодарность за всестороннее участие в проекте Псковской епархии и лично митрополита Псковского и Порховского Тихона.

«Мы надеемся, что в будущем вы приедете в Псковскую область в качестве специалистов, работы у нас много, - заключил представитель органа охраны. - Сдавайте экзамены, получайте квалификацию и приезжайте к нам».

Древлехранитель Псковской епархии отец Антоний, принявший участие в итоговой пресс-конференции, напомнил, что губернатор региона Михаил Ведерников и митрополит Тихон неоднократно подчеркивали особую значимость деятельности реставраторов на Псковской земле. «Архитектура Псковщины невероятно самобытная, - отметил отец Антоний, - прикоснуться к живой истории и вдохнуть свежие идеи и новую жизнь в древние памятники очень значимо».

Затем спикеры передали слово студентам, молодым специалистам, которые представили свои проекты, созданные в рамках научно-образовательного проекта «Псковская архитектурная школа».

Напомним, проект собрал в Печорах студентов архитекторов реставраторов и молодых специалистов из 7 регионов России. Программу подготовил Союз реставраторов России совместно с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области, Псковской епархией, АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» и ООО «ДАВ-Руссланд».

Проект рассчитан на повышение уровня образования будущих реставраторов на объектах культурного наследия Псково-Печерской лавры (церковь Николы Вратаря, Михайловский собор). Научные руководители проекта — практикующие архитекторы-реставраторы из Москвы Александр Урадовских и Мария Кучерявых.