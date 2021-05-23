Культура

«Время книжных открытий» начинается у юных псковичей с 1 июня

Централизованная библиотечная система города Пскова подготовила для детей и подростков на период летних каникул программу летнего чтения «Время книжных открытий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Программу разработали в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», Года науки и технологий в РФ с целью организации содержательного досуга детей в период летнего отдыха.

Летние чтения проводятся с 1 июня по 29 августа на базе девяти библиотек города. «Ребят ждут: игры, викторины, громкие чтения, акции, квесты, виртуальные путешествия, флэшмобы, экскурсии, встречи с интересными людьми, информационные часы, дни журналов, книжные выставки, которые позволят сделать досуг не только интересным, но и полезным», - отметили в пресс-службе.

Ключевыми темами мероприятий станут знаменательные и литературные даты календаря, Год науки и технологий в РФ, актуальные события в жизни России и Псковской области. Уделяется внимание гражданско-патриотической тематике (800 лет со дня рождения Александра Невского, День России и День государственного флага) и краеведению (День города, Красная книга Псковской области).

В партнерстве с издательством «Антология» на базе Центра детского чтения и библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева будет реализован новый пилотный социальный проект «Школа испытаний и открытий: как сбываются мечты». Задача проекта - научить детей ставить правильные жизненные цели; разобраться, что помогает прийти к мечте и какие препятствия стоят на пути. Вести программы будет Марина Дороченкова - биолог, исследователь, музейный педагог, автор научно-познавательных книг о природе, призер конкурса «Новая детская книга».

1 июня библиотеки приглашают псковичей присоединиться к участию в городской акции – День научного чтения «Очевидное-невероятное». Акция посвящена Году науки и технологий и открытию сезона Летних чтений в библиотеках. «Библиотеки представят самые интересные познавательные книги в формате громких чтений, на интерактивных выставках, проведут познавательные игры-викторины, индивидуальные беседы о том, какую книжку почитать. Мероприятия также пройдут в онлайн-формате на площадках групп библиотек в социальной сети "ВКонтакте" в связи с режимом ограничения», - рассказали организаторы.

4-8 июня Центр детского чтения приглашает присоединиться к участию в акции «120 часов с Пушкиным». Акция посвящена Пушкинскому дню России. Любителям творчества А. С. Пушкина предлагается снять видео с прочтением любимого произведения поэта и опубликовать его на странице акции. Акция пройдет в социальной сети «ВКонтакте» в группе «120 часов с Пушкиным». А 10 июня - 10 августа детская библиотека «ЛиК» приглашает к участию в сетевом краеведческом фотоконкурсе «Город и книга в объективе камеры». Участникам предлагается сделать фотографию краеведческой книги на фоне природных и архитектурных достопримечательностей своего края.

8 июня в 12.00 состоится встреча с коллективом детского альманаха «Улитка Коперника», в рамках мероприятия объявят победителей конкурса для самых проницательных детективов-псковичей. Оценит работы главный редактор «Улитки Коперника» Анастасия Левашова, художественный редактор Наталья Дымова и художник - автор комикса Елена Поповская. Место встречи: библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20).

1 августа стартует сетевая акция «Юбилейные приклюЧтения». Акция посвящена творчеству современных детских поэтов-юбиляров: Марии Лукашкиной и Анастасии Орловой. Формы участия: «Стихотворение в подарок» - видеочтение стихов поэтов-юбиляров, буктрейлер или видеопрезентация любой книги поэта-юбиляра, «буклук» с любой книгой поэта-юбиляра, отзыв или видеоотзыв о любой книге или произведении, портрет читателя с книгой поэта-юбиляра, рисунок-иллюстрация стихотворения поэта-юбиляра.

Все лето в библиотеках будут проходить мастер-классы «Рукотворные чудеса», конкурсы, будут организованы летние киносеансы «Любимые герои на экране». «Самых активных, любопытных и всезнающих ждут многочисленные удовольствия, удивительные открытия, незабываемые встречи и, конечно же, сюрпризы! Время книжных открытий с библиотекой наступает 1 июня!» - добавили в пресс-службе.