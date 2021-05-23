Культура

Архивисты опубликовали датируемое 1878 годом описание Изборска

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях опубликовал описание Изборска, датируемое 1878 годом.

Рисунок с видом Изборска, 1900 год. Источник: Государственный архив Псковской области

«Заметим, что Изборском восторгались не только туристы, поэты и художники, - отметили архивисты. - Вот, к примеру, с какой любовью описывали его в документах по итогам посещения пригорода Изборска 10 июля 1878 года Великими князьями Сергеем и Павлом Александровичами, Константином и Дмитрием Константиновичами. Документ датирован 11 августа 1878 года: "Еще в 3 часа по утру прогремел по улицам Пскова дорожный экипаж, в котором находились граф А. С. Уваров и профессор истории К. Н. Бестужев-Рюмин. Экипаж помчался по Псково-Рижскому шоссе к древнему историческому пункту – Изборску. Туда же в 8 часов утра проследовали Их высочества с остальной свитой. Изборск отстоит на 29 верст от Пскова и представляет одну из оригинально-живописных местностей Псковской губернии. В 2-х верстах от почтовой станции, на право с небольшой горы показывается Изборская крепость, с своими уцелевшими башнями и стенами, окружающими древний Николаевский храм. При подошве горы расположены крестьянские селения с древними церквами, еще ниже небольшое озеро, принимающее в себя «славянские ключи»; в перспективе долина с извивающеюся по ней небольшой речкой и небольшие горы с расположенными на них селениями. На обрыве горы стоит Изборская крепость; далее за оврагом древнее городище, – а еще далее, тоже за крутым оврагом, Славеницкое поле – место прежнего Изборска или главного населения изборских кривичей"».

Известно, что в эту поездку они провели раскопки, позавтракали на почтовой станции, а потом двинулись в Псково-Печерский монастырь.