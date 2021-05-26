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Культура

Девицы и дамы из семейства тригорской помещицы Осиповой отправились в Москву

28.05.2021 19:47|ПсковКомментариев: 0

Восемь силуэтных портретов работы Александра Стройло из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» отправлены в Москву для участия в уникальном выставочном проекте «Поэты и музы», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Александр Стройло. Силуэтный портрет П. А. Осиповой. Из фондов «Михайловского».

Необычную экспозицию, пояснили в «Михайловском», готовят в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке. Проект российской Ассоциации литературных музеев и Союза музеев России посвящен женщинам, благодаря которым в отечественной литературе XVIII—ХХ столетий появились непревзойденные шедевры. «Попытки мемуаристов и исследователей, да и самих творцов найти конкретное лицо, возлюбленную, подругу, выявить прототип — занимают значимое место в истории литературы. В современной культурной традиции их принято называть Музами, которым певцы, поэты и художники всецело обязаны своими достижениями. Но, может быть, как писал Иосиф Бродский, они были лишь "хорошими дублерами, обретающимися по эту сторону реальности" и "заставляющими Музу, эту "старшую даму", говорить"?..» — размышляют авторы идеи. Героями новой экспозиции станут классики отечественной литературы, от Державина и Карамзина до Астафьева и Высоцкого, и женщины, чьи имена в читательском сознании накрепко ассоциируются с их творчеством.

На выставке будут представлены произведения живописи, графики, мемориальные предметы, документы, рукописи; многие из них предстанут перед широкой публикой впервые. В московском музее отметили еще одну особенность проекта, позволяющую назвать его уникальным. Все экспонаты прибыли на Пречистенку только из государственных фондов: это более двухсот музейных вещей из 53 собраний. Поясним, что обычная практика столь масштабных столичных показов подразумевает значительную помощь частных коллекционеров.

Силуэтные портреты работы Александра Стройло из фондов «Михайловского» познакомят жителей и гостей столицы, посетителей выставки «Поэты и музы» с хозяйкой Тригорского Прасковьей Осиповой и ее дочерями: Александрой, Марией и Екатериной Осиповыми, а также Анной Вульф и Евпраксей Вульф, в замужестве Вревской. Последняя более известна широкому читателю под «домашним именем» Зизи или Зины; так барышню называл и Александр Пушкин в строфах «Евгения Онегина» и в многочисленных посвященных ей стихотворениях. Кроме того, тут же публика увидит и силуэты двух племянниц Прасковьи Александровны — Екатерины Вельяшовой и Анны Керн, адресата пушкинского шедевра «К*** («Я помню чудное мгновенье…»)».

Александр Стройло. Силуэтный портрет А. П. Керн. Из фондов «Михайловского».

Все эти портреты, уточнили в музее, созданы художником в процессе иллюстрирования книги М. И. Семевского «Прогулка в Тригорское», которая силами Пушкинского заповедника увидела свет в 1999 году, в рамках издательского проекта к столетию А.С . Пушкина.

Выставка «Поэты и музы» в ГМП на Пречистенке с участием Государственного музея-заповедника «Михайловское» будет открыта 3 июня и, как планируется, будет доступна для посетителей до конца текущего года.

Теги: #выставка #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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