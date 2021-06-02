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Культура

Новая книга об Александре Невском вышла в серии «Святые России»

04.06.2021 07:15|ПсковКомментариев: 0

Новая книга о великом князе Александре Невском «Блистая славою на земле и на Небесах» вышла в серии «Святые России», изданной Фондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Выход книги приурочен к 800-летию святого князя, отмечаемому в этом году, передает «Российская газета».

«Каждый факт этой книги документально подтвержден, текст опирается на сохранившиеся документы», - рекомендовал новое издание читателям председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

Работа над такого рода книгами длится от года до трех лет, потому что серия «Святые России» от книг иконографического формата постепенно перешла в энциклопедический формат, уточнил генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов. Над каждым томом работает целый научный коллектив.

В книге представлено около 700 иллюстраций, и среди них есть новые, необычные, потребовавшие кропотливой работы с российскими музеями, которые предоставляли материал для иллюстраций. Среди тех, кто помогал ее иллюстрированию были и частные коллекционеры, в чьих собраниях хранятся необычные образы великого князя.

«Наша задача объединить в работе над серией "Святые России" лучших отечественных авторов», - говорит руководитель книжного проекта серии «Святые России» Дмитрий Вдовых, также подчеркивая вклад музеев в создание образа князя в этой книге. К сотрудничеству при подготовке книги были привлечены 55 музеев.

«В совсем далекой глубинке есть такие кладези культуры…», - удивляется Дмитрий Вдовых. Он уверен, что геополитические ориентиры России в 21 веке чем-то напоминают картину русского 13 века времен Александра Невского.

«Надо не просто отпраздновать очередной юбилей, но понять, что это "человек-урок", основополагающая фигура русской истории, которая должна быть включена в действующий культурный контекст», - считает писатель, лауреат Патриаршей литературной премии 2021 года Владимир Малягин.

По его мнению, в истории России не было времени более тяжелого, чем время Александра Невского. «И всю его короткую, яркую, сильную, вдохновенную жизнь, у него не было выбора - лишь чудовищная нагрузка сваливающихся на него дел, - считает Малягин. - Мы знаем исторические моменты, в которых все сходится в одну точку, вроде Великой Отечественной войны, и время Александра Невского было как раз таким временем».

Теги: #книги #РПЦ #800-летие со дня рождения Александра Невского
Источник: Псковская Лента Новостей
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