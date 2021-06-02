Новая книга об Александре Невском вышла в серии «Святые России»

Новая книга о великом князе Александре Невском «Блистая славою на земле и на Небесах» вышла в серии «Святые России», изданной Фондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Выход книги приурочен к 800-летию святого князя, отмечаемому в этом году, передает «Российская газета».
«Каждый факт этой книги документально подтвержден, текст опирается на сохранившиеся документы», - рекомендовал новое издание читателям председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.
Работа над такого рода книгами длится от года до трех лет, потому что серия «Святые России» от книг иконографического формата постепенно перешла в энциклопедический формат, уточнил генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов. Над каждым томом работает целый научный коллектив.
«Наша задача объединить в работе над серией "Святые России" лучших отечественных авторов», - говорит руководитель книжного проекта серии «Святые России» Дмитрий Вдовых, также подчеркивая вклад музеев в создание образа князя в этой книге. К сотрудничеству при подготовке книги были привлечены 55 музеев.
«В совсем далекой глубинке есть такие кладези культуры…», - удивляется Дмитрий Вдовых. Он уверен, что геополитические ориентиры России в 21 веке чем-то напоминают картину русского 13 века времен Александра Невского.
По его мнению, в истории России не было времени более тяжелого, чем время Александра Невского. «И всю его короткую, яркую, сильную, вдохновенную жизнь, у него не было выбора - лишь чудовищная нагрузка сваливающихся на него дел, - считает Малягин. - Мы знаем исторические моменты, в которых все сходится в одну точку, вроде Великой Отечественной войны, и время Александра Невского было как раз таким временем».