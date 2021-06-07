Культура

Увидеть Александра Невского на картинах и иконах смогут посетители выставки в Печорах

Выставка художественных работ «Александр Невский в изобразительном искусстве. К 800-летию со дня рождения благоверного князя» открылась в Печорах сегодня, 7 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Псково-Печерский стал начальной точкой показа экспозиции. Познакомиться с ней можно до 11 июля, далее произведения искусства отправятся по другим городам России, среди которых - Великий Новгород и Ярославль.





Как пояснил научный координатор выставки Иван Привалов, экспозиция посвящена эволюции образа Александра Невского в изобразительном искусстве XIX-XXI веков. Самые поздние из представленных работ датируются юбилейным, 2021 годом. Выставка объединила различные жанры искусства - скульптуру, икону, мозаичное панно и живопись.

«У нас не сохранилось прижизненных изображений Александра Невского, и мы доподлинно не знаем, как он выглядел. Именно поэтому у людей часто возникает иллюзия, что Александр Невский в силу своих политических решений и полководческого таланта должен быть человеком очень зрелым и серьезным. А ведь он прожил всего 42 года! На полотнах нашей выставки, созданных в XXI веке, образ князя раскрывается по-особому, исторично. Мы видим молодого героя 19-20 лет, такого, каким он действительно был во время Невской битвы и битвы на Чудском озере», - рассказал Иван Привалов.

В выставочных залах можно увидеть работы художников различного уровня - от петербургских академиков живописи, признанных мастеров Юрия Пантюхина и Федора Федорова до малоизвестных региональных авторов. Среди псковских живописцев - Петр Оссовский, который более 40 лет прожил в Псковской области. Организаторы выставки старались как можно шире представить географию художников - здесь собраны работы почти 20 авторов из 15 регионов России.

Во время открытия мероприятия представитель Псковской митрополии архимандрит Марк передал благословение от митрополита Тихона, а директор Псково-изборского музея-заповедника Александр Голышев подчеркнул, что псковский музей не остался в стороне от эпохального события - 800-летия великого князя - и передал часть работ, которые сегодня украшают выставочные залы в печорской обители.

Организацию выставки поддержал Патриарший совет по культуре, Третьяковская галерея, РосИЗО, Министерство культуры России, а также государственные музеи и держатели частных коллекций искусства.

«12 июня в Третьяковской галерее откроется выставка "История России глазами художников", и в юбилейный для Александра Невского открывать экспозицию будет часть полотен, посвященная ему: триптих Павла Корина "Александр Невский" и диорама Ледового побоища Евгения Емельянова, которую художник создавал 10 лет», - добавил Иван Привалов.

