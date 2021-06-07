Культура

Выставку комиксов от псковских школьников представит библиотека

Библиотека «Родник» приглашает на выставку комиксов, которые придумали и нарисовали псковские школьники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева подведет итоги конкурса комиксов, организованного совместно с детским альманахом «Улитка Коперника». 8 июня в 12.00 авторы лучших работ получат свои награды из рук главного редактора «Улитки Коперника» Анастасии Левашовой и художника комиксов Елены Поповской. Три самые интересные истории альманах «Улитка Коперника» напечатает на своих страницах.

Альманах «Улитка Коперника» и псковские библиотекари в апреле, в рамках Недели детской и юношеской книги, объявили для псковских школьников конкурс, в котором надо было продолжить комикс. В этом комиксе художник Елена Поповская загадала псковские достопримечательности. Участникам конкурса надо было отгадать какие и придумать развязку детективной истории, в которой переодетый агент задумал похитить псковские артефакты, рассказали в Псковской городской библиотеке.