Культура

Читателям презентовали книгу «Пушкин в Пскове»

Презентация книги краеведа Евгения Матвеева «Пушкин в Пскове» состоялась в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской городской библиотеке.

«Книга вышла тиражом всего в несколько экземпляров. Первые, сигнальные, экземпляры книги получили в подарок внучка Евгения Матвеева Ксения, артист Псковского театра драмы Сергей Попков и писатель Татьяна Рыжова. Псковские библиотекари сначала создали подкаст "Пушкин в Пскове", потом электронную "листалку" и вот, наконец, нашли средства для бумажной версии», - рассказали в библиотеке.

Иллюстрациями к книге стали гравюры художника Валентина Васильева. Прочитать текст можно на двух языках - русском и английском. Перевод на английский выполнила псковский писатель Татьяна Рыжова. Дополнительный тираж (еще 25 экземпляров этого раритетного издания) в библиотеке планируют напечатать за счет средств, которые к Всероссийскому Пушкинскому дню выделило управление культуры администрации города Пскова.

В книге Евгения Матвеева рассказывается о нечастых поездках поэта в столицу тогдашней Псковской губернии, в том числе на бал губернатора в 1824 году и осенью 1825 года, когда Александр Сергеевич встречался с архиепископом Евгением Казанцевым, а также в имения Назимова и Яхонтовых.

Рукопись Евгения Матвеева в Центральную библиотеку Пскова принес Заслуженный артист России Сергей Попков, которому краевед передал ее при жизни. После этого псковские библиографы вместе с дочерью Евгения Матвеева Юлией восстановили неясные места рукописи, а также уточнили по другим источникам все приведенные в рукописи цитаты и создали ее цифровую версию.

Текст подкаста, который размещен на сайте ЦБС, читает Сергей Попков. Подкаст оформлен репродукциями художников Игоря Шаймарданова и Валентина Васильева. Послушать его, а также полистать электронную версию книги «Пушкин в Пскове» можно по ссылке.

Выступая на презентации книги, артист Сергей Попков призвал псковских библиотекарей дополнить книгу «Пушкин в Пскове» отрывками из писем Пушкина, где тоже есть упоминания о его поездках в столицу губернии, а также издать для туристов отдельной брошюрой путеводитель по пушкинским местам в Пскове. Сергей Попков сказал, что ему всегда было стыдно, что, например, в Торжке с незапамятных времен продается путеводитель «Пушкин в Торжке», а в Пскове подобный справочник до сих пор никто не догадался выпустить.

Презентация завершилась просмотром отрывков из документального фильма про Михайловское, в котором снялись Сергей Попков (в роли Пушкина) и Евгений Матвеев (в роли рассказчика). Собравшиеся также послушали отрывки из подкаста «Пушкин в Пскове», который начинается со слов: «…Пушкин, ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы, настоящий край вдохновения – и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы?» – так Кондратий Фёдорович Рылеев в январе 1825 года в письме из Петербурга в Михайловское сподвигнул на дальнейшие поэтические подвиги своего друга Пушкина..».