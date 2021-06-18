Культура

Костюмы народов России представили в Изборске

Выставка народного костюма «Изборский хоровод» открылась в Изборске, в доме купца Шведова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.

Межмузейный выставочный проект «Изборский хоровод» – это многообразие народного костюма, отражающего культуру, традиции и самобытность разных народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации, рассказали в музее.

«Изборский хоровод» объединяет музеи, научное сообщество и общественность. В подготовке к выставке приняли участие Изборский музей-заповедник, Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, Смоленский государственный музей-заповедник, Государственный историко-архитектурный этнографический музей-заповедник «Кижи», Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, музей-памятник «Исаакиевский собор», Научно-исследовательский музей при Российской Академии художеств и Печорская районная общественная организация.

Кроме того, все желающие могут посетить выставку «Этнокультурное общество народа сето». Ее основу составляют костюмы жителей Псковской губернии XIX – начала XX веков, в том числе костюмы малого коренного народа сето с уникальным комплексом серебряных украшений из коллекции музея в Изборске, комплекты одежды Новгородской, Смоленской, Костромской и других губерний, Карелии, предметы декоративно-прикладного искусства, живописи из фондовых собраний музеев-участников проекта. Выставка демонстрирует разнообразие местных особенностей, вековые традиций, самобытность каждого народа и, одновременно, взаимопроникновение соседствующих культур.

Выставка работает ежедневно с 10.00 до 18.00. Билеты можно приобрести по стоимости 150 рублей (взрослый), 100 рублей (учащиеся 16-18 лет, студенты, пенсионеры), школьники до 16 лет - бесплатно